عبدالحفيظ: أغلقنا صحفة الأبطال.. ومواجهة الإسماعيلي لها "طابع خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة منافسات دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا أن مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري "لها طابع خاص".

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، بعد الفوز على الحرس الوطني بنتيجة 6-1 في مباراة إياب دور الـ32، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالنيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد الأهلي لانطلاقة دوري We المصري، حيث من المقرر أن يلتقي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال عبد الحفيظ: "حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر وفزنا عليه بستة أهداف مقابل هدف، علينا الاستفادة من الإيجابيات التي حققها الفريق في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تركيزنا الآن ينصب على مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري المصري".

وأتم: "مباراة الإسماعيلي لها طابع خاص، ودائما صعبة على الفريقين، وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل".