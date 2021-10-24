كيميتش يثير غضب صحف ألمانيا بسبب عدم تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

هاجمت صحف ألمانيا، جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أنه مازال يشعر ببعض القلق بشأن تلقي لقاح كورونا.

وقال كيميتش لاعب بايرن ميونخ في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" أمس السبت أنه لم يحصل بعد على اللقاح، مؤكدا شعوره ببعض القلق إزاء الأثار المحتملة على المدى البعيد للقاح ، لكن في الوقت ذاته شدد على أنه لا ينكر وجود فيروس كورونا، ولم يستبعد إمكانية حصوله على التطعيم في المستقبل القريب.

تصريحات كيميتش لم تمر مرور الكرام، وخرج كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي السابق لحثه على ضرورة تلقي اللقاح.

وقال رومينيجه لمحطة "بيلد تي في" اليوم الأحد "كنموذج يحتذى به ولكن أيضا كواقع ، كان سيصبح من الأفضل لو حصل على اللقاح".

وأضاف "مقتنع بأنه سيحصل على اللقاح في المستقبل القريب وهو ما أعلنه بنفسه".

أما صحيفة "بيلد" الألمانية، التي كشفت عن عدم حصول كيميتش على اللقاح، أكدت أنه أمر إيجابي أن يحرص اللاعب على تفسير موقفه.

وأضافت "سيكون من الأفضل لو حصل في النهاية على اللقاح".

من جانبها أوضحت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" أن بيان كيميتش "رسالة قاتلة" واتهمته "بالاستفادة من الجهد الجماعي دون أن يشارك به".

وأشارت "إذا فكر الجميع وتصرف مثل كيميتش فإن المجتمع لن يخرج أبدا من أزمة جائحة كورونا".

وبحسب الإحصائيات الرسمية حصل 66% من الشعب الألماني على الجرعة الكاملة للقاح كورونا وتأمل وزارة الصحة في الوصول بمعدل التطعيم إلى 85% للشريحة بين 12 و59 عاما و90% لمن تجاوزوا الستين من العمر.