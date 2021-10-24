مرتضى منصور يعلن موعد عودته للزمالك وموقفه من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور أنه لن ينفذ حكم عودته إلى نادي الزمالك إلا بعد مباراة الأهلي في الموسم الجديد للدوري المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناته على "يوتيوب" اليوم الأحد: "قلت للسيد الوزير لو كسبنا القضية لن أنفذ الحكم إلا بعد مباراة الأهلي من أجل استقرار الفريق حتى لا يتشتت، وبعدها سنتسلم النادي".

وأضاف: "قرار نزولي للانتخابات من عدمه هو قضيتي الشخصية أنا وأسرتي، ولا يوجد ما يمنعني من نزولي الانتخابات وفقا للحكم الصادر من مجلس الدولة".

وكشف مرتضى موقفه من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قائلا: "أنا اللي جايبه وهو اللي هرب، موجود وبدعمه، مفيش حد عاقل هييجي فريق واخد دوري بلاعيبتي وأقولهم شكرا، كل الدعم لكارتيرون وجهازه".

وأتم مرتضى منصور قائلا: "خلال الفترة الماضية علمت أنه لم يتم دفع الضرائب والتأمينات لمدة عام، وحصلوا على قرض 70 مليون وقاموا ببيع المحلات، كل هذه المشاكل ستواجه المجلس المقبل سواء أنا أو غيري".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022 يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب إستاد القاهرة.

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