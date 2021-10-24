كشاف النادي يجيب.. لماذا رفض يوفنتوس التعاقد مع صلاح عام 2013؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيديريكو تشيروبيني المنسق الرياضي الحالي لنادي يوفنتوس، إنه اقترح اسمي محمد صلاح وكيفين دي بروين على النادي الإيطالي عام 2013 للتوقيع معهما، إلا أن إدارة السيدة العجوز فضلت التعاقد مع لاعبين يتمتعون بخبرات أكبر.

وفي ذلك الوقت "2013"، كان صلاح محترفا بين صفوف بازل، بينما كان كيفين دي بروين يدافع عن قميص فيردر بريمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن تشيروبيني كان يعمل في ذلك الوقت كشافا ليوفنتوس في أوروبا، وسافر عدة مرات إلى ألمانيا وسويسرا من أجل متابعة الثنائي الموهوب.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن تشيروبيني عرض الثنائي على بيبي ماروتا، إلا أن فضل التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، حيث كان يبلغ دي بروين وصلاح في تلك الفترة 22 عاما و21 عاما –على الترتيب-.

وانضم صلاح بعد ذلك الوقت إلى تشيلسي في يناير 2014 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا وروما ثم إلى ليفربول في صيف 2017، بينما وقع دي بروين مع مانشستر سيتي في صيف 2015.