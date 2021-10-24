"لا نملك رفاهية الخطأ".. موسيماني يعلق على سداسية الحرس الوطني بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه كان سعيدا بالنتيجة التي فاز بها الفريق الأحمر على الحرس الوطني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، بعد الفوز على الحرس الوطني بنتيجة 6-1 في مباراة إياب دور الـ32، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالنيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "10 الصبح" المذاع عبر قناة الأهلي، قال المدرب الجنوب أفريقي: "سعدت بالنتيجة، توقعت تسجيل 5 أهداف خلال المباراة وسجلنا 6".

وتابع: "لم أكن راضيا عن الأداء، سنحت لنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول، راضٍ عن النتيجة لكن ليس عن المستوى".

وواصل المدرب الجنوب أفريقي: "لا نملك رفاهية الخطأ، لابد أن يركز اللاعبون بشكل جيد".

وبسؤاله عن عدم مشاركة محمد محمود في المباراة، أجاب: "البعض كان ينتظر مشاركته منذ بداية المباراة، لكن هناك أمورا تحدث في التدريبات لا يعلمها الكثيرين، لابد أن يكون اللاعب جاهز وعلى قدر كبير من المستوى لأننا أمامنا مباريات عديدة مقبلة".

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ استعدادته لانطلاقة دوري We المصري، حيث من المقرر أن يلتقي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى.