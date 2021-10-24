مصدر بوزارة الشباب والرياضة يعلق على حكم مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر بوزارة الشباب والرياضة لـ "الخليج 365" إن اللجنة الفنية بمكتب وزير الشباب والرياضة تعكف الأن على دراسة الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور للسير وفق القانون واتخاذ ما هو في صالح نادي الزمالك.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء ولا تتخذ أية خطوات إلا بعد دراستها جيداً بكل أبعادها.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته.

وزارة الشباب والرياضة كان قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت الوزارة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

وقالت مصادر في وقت سابق لـ "الخليج 365" إن الحكم الذي حصل عليه مرتضى منصور ليس نهائياً لأنه صادر من محكمة أول درجة ويحق لوزارة الشباب والرياضة التقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا حيث سيكون حكمها هو النهائي والبات بالقضية، وعلى أساسه سيتحدد مدى إمكانية عودة مرتضى بشكل نهائي من عدمه.

وأكدت المصدر أن وزارة الشباب والرياضية بات ملزمة بتنفيذ الحكم عودة مجلس الزمالك المنتخب إلا في حالتين، الأولى؛ إذا تقدمت الوزارة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من صدور حكم عودة مرتضى منصور، والثاني؛ هو انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب.

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