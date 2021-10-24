بمشاركة مصر.. فيفا يعلن طرح تذاكر مباريات كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح باب تذاكر حضور بطولة كأس العرب 2021 ابتداء من غد الإثنين 25 أكتوبر عبر الموقع الرسمي.

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب بقطر في المجموعة الرابعة التي تضم معها الجزائر، لبنان والسودان.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة بين تونس وموريتانيا على استاد أحمد بن علي.

وتختتم بطولة كأس العرب في نسختها الأولى بإقامة المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر على استاد البيت.

وسيتم تخصيص التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هذه بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا، وسيتم تأكيد التذاكر مباشرة بعد دفع ثمنها، ولا تزال التذاكر متاحة للجميع في الوقت الحالي بما فيها تذاكر حفل الافتتاح في 30 نوفمبر على استاد البيت (الذي سيتضيف مباراة قطر ضد البحرين) واستاد راس أبو عبود (الذي سيتضيف مباراة منتخب الإمارات العربية المتحدة ضد سوريا).

وتتوفر جملة من التذاكر المنخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذاكر الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا فقط (حصريا للمقيمين في دولة قطر) لجميع المباريات باستثناء مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية، ويمكنكم الاطلاع على جميع مراحل المبيعات وأسعار التذاكر على الموقع الرسمي، وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم تماما كما سيكون عليه الأمر في مباريات كأس العالم، وذلك لتوفر الوقت الكافي للوصول إلى الاستاد الثاني باستخدام وسائل النقل العامة.

كما يمكن شراء التذاكر من مركز بيع تذاكر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض (محطة مترو القصار) ابتداء من منتصف شهر نوفمبر، وتعتبر شركة VISA هي شريك الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمي لخدمات الدفع، وهي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العرب.

بطاقة هوية المشجع

إن بطاقة هوية المشجع هي بطاقة تعريفية بتقنية ذكية مصمّمة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة، وستكون إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب، إذ ستكون أداة لتحديد الهوية وتوفر الوصول إلى استادات البطولة مصحوبة بتذكرة صالحة، كما يمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة هوية المشجع للدخول إلى دولة قطر عدة مرات، بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول ومعترف به من السلطات القطرية، إضافة إلى أن بطاقة هوية المشجع ستوفر لحاملي التذاكر إمكانية الولوج إلى عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرهما.

يجب على كل مشجع أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية المشجع مباشرة بعد دفعه لثمن تذكرته واستلامه لرقم تسجيلها عبر البريد الإلكتروني، ويمكن إرسال طلبات بطاقات هوية المشجع عبر الإنترنت من خلال منصة الدخول إلى الدولة المضيفة، حيث تتوفر المزيد من المعلومات.

إن الحكومة القطرية هي تعالج كل طلبات بطاقات هوية المشجعين، ولا يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً عن طلباتها ولا عن إصدارها ولا استخدامها.

تدابير كورونا

في ضوء وجود جائحة كوفيد 19 في الأفق - كما كان عليه الأمر خلال مرحلة لعب مباريات تصفيات كأس العرب التي أقيمت في يونيو 2021 ومباريات كأس العالم للأندية 2020، سيوفر البلد المضيف الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المنافسة، وعليه فإنه يجب على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وآخر التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

ستتوفر مزيد من المعلومات على موقع فيفا حول إجراءات السلامة لتفادي وباء كورونا والوصول بسلامة إلى استادات منافسة كأس العرب، ووفقا لما هو مطلوب حاليا، فإنه يُشترط على كل حاملي التذاكر الحصول على جرعات التطعيم كاملة بأحد اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.