الأهلي يكشف تطورات حالة وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادر وليد سليمان لاعب وسط النادي الأهلي، المستشفى صباح اليوم الأحد، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وكان وليد سليمان قد غادر مباراة الأهلي والحرس الوطني متأثراً بإصابة قوية، وتوجه للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالته.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها".

وتابع "حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة".

واختتم "وليد سليمان يخضع لاختبار طبي آخر يوم الاثنين يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق".

وحسم الأهلي تأهله لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام الحرس الوطني 6-1 في إياب دور الـ32 للمسابقة، وكان الفريق قد تعادل 1-1 في مباراة الذهاب.