تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ريال مدريد بالدوري الاسباني.. عودة ألبا في الوقت المناسب

تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ريال مدريد في كلاسيكو الارض ضمن الجولة 10 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

من المتوقع أن يبدأ رونالد كومان مباراة اليوم امام ريال مدريد في كلاسيكو الارض بالالماني مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وامامه الرباعي جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا و أوسكار مينجويزا في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، سيعتمد المدير الفني الهولندي للبلوجرانا في مباراة اليوم امام ريال مدريد، على الثلاثي سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونح، والشاب خافي.

وفي المقدمة، من المتوقع أن يدفع كومان منذ البداية بالثلاثي انسو فاتي، سيرجينو ديست، و ممفيس ديباي في مباراة اليوم امام النادي الملكي.

بالنسبة لغيابات برشلونة في مباراة الكلاسيكو المنتظر، يفتقد رونالد كومان لخدمات الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، بجانب رونالد أراوخو، ومارتن برايثوايت، ولاعب خط الوسط بيدري بسبب الاصابة أيضاً.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، اوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، خافي

خط الهجوم: سيرجينو ديست، انسو فاتي، ممفيس ديباي.