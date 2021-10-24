القضاء المصري يعيد مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، إلغاء قرار وزارة الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ومجلس الإدارة المنتخب، وقبول الطعن.



وقضت المحكمة بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وعودته لرئاسة "القلعة البيضاء".

وكان مرتضى منصور تقدم من قبل بطعن، طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.