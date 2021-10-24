شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفل مع والدها وخطيبها بلقب بطولة DAC Pro للإسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش، بتتويجها ببطولة DAC Pro Squash 2021 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 61 ألف دولار، برفقة والدها وخطيبها زياد السيسي بطل السلاح.

وفازت نوران على منافستها الإنجليزية الواعدة جورجينا كينيدى فى المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-6, 11-1.



نوران جوهر



نوران وخطيبها



نوران

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أكتوبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثانى عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى، لتكمل بذلك البطلة المصرية عام كامل فى الصدارة.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، مركزين لتستقر فى المركز الخامس، فيما تقدمت الأملايكية أماندا صبحى إلى المركز الثالث وتراجعت الفرنسية كاميل سيرم إلى المركز الرابع.

وتراجعت هانيا الحمامى مركزاً واحداً لتستقر فى المركز السادس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع، وروان العربى فى المركز العاشر.