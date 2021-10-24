شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فرج عامر ومجاهد لانتخابات سموحة بعد قبول الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تم رفض استبعاده من انتخابات النادي السكندري، وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله تم رفض قضية استبعادي من الانتخابات، الحمد لله وما النصر إلا من عند الله ، لم استبعد لحظة واحدة من كشوف المرشحين ، وموعدنا يوم الجمعة 29 أكتوبر.



فرج عامر

كما تم قبول استئناف محمد مجاهد المرشح لانتخابات سموحة أيضاً بعدما تم استبعاده في وقت سابق من انتخابات النادي السكندري.

كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد تقدم الأربعاء الماضي الموافق 20/10/2021، بالإستئناف في اللجنة الأوليمبية على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي من انتخابات سموحة، والتى من المقرر لها أن تقام يوم 29 أكتوبر المقبل.

وقال فرج عامر، خلال تصريح صحفي، إنه تم قبول الاستئناف المقدم اليوم في اللجنة الأوليمبية والمقيد برقم ١٩ لسنة ٢٠٢١/٤ق، وبناء على ذلك تم إيقاف الحكم باستبعادي لحين نظر الاستئناف.

وأشار إلى أن الأمور رجعت كما هى وما زلت مرشحا على رئاسة نادى سموحة تحت رقم 3، وقائلا: "فى انتظار تأييدكم ويشرفني أن ألتقى بأحبائي أعضاء نادى سموحة الساعة 7 مساء اليوم بنادى سموحة بالصالة 1 المغطاة حتى يعلم المتربصون الحقيقة".