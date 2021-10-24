شكرا لقرائتكم خبر عن 58 هيئة لها حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأـسبوع الجارى لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية للاتحاد، وتحديد موعد فتح باب الترشح فى الانتخابات.

تضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 58 هيئة رياضية ، لها حق التصويت و الحضور في العمومية ، بعد أن تم اعتمادها من الجهة الإدارية و اللجنة الأولمبية.

قرر الاتحاد الأفريقى للتايكوندو تعيين عمرو سليم نائبا لرئيس الاتحاد، فى ظل مساهماته الفعالة والإسهام بخبراته فى تطور الاتحاد الأفريقى، وتلقى سليم خطابا رسميا من ايدى ايزاكا رئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى يخطره فيه ويهنئنه على المنصب الجديد.

ومن جانبه أعرب عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للعبة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن شكره لرئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء المجلس لهذا القرار، مؤكدا فخره وسعادته بهذا المنصب الجديد وأنه يتفهم جيداً المسؤلية التي تقع عليه في تحقيق نجاحات وإنجازات أفريقية والاستمرار في رفع اسم مصر عالياً في رياضة التايكوندو.