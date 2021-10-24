شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لتطوير إيجابيات "الستة" أمام الحرس الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ان الفريق اغلق صفحة مباراة الحرس الوطني ومنافسات دوري أبطال أفريقيا وذلك للتركيز في مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في إنطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ ان الفريق حقق نتيجة إيجابية في مباراة الأمس امام الحرس الوطني ويجب العمل لتطوير الايجابيات في تلك المباراة خلال الفترة المقبلة وهو ما يقوم به الجهاز الفني خاصة وأن الفريق قدم عرض قوي وسجل "ستة" أهداف وهو عدد كبير ومُميّز.

وأضاف عبد الحفيظ :" تركيزنا الان في مباراة الإسماعيلي لتقديم انطلاقة جيدة مع بداية الدوري الممتاز ". واتم عبد الحفيظ :" مواجهة الإسماعيلي دائما صعبة على الفريقين وهذا ما ندركه جيدا ونستعد له بالشكل الأفضل ".

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر . وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر