شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد جلسة تفاوض أخيرة لإنهاء أزمة أجاي وديا تجنبا للتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة تفاوض أخيرة من النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق، لأنهاء العلاقة بين الطرفيين بالتراضي وبشكل ودي عقب قيد اللاعب في قائمة الانتظار، وذلك لعدم قيده في قائمة الموسم الجديد لاكتمال قائمة الأجانب في الوقت الحالي.

وأبلغ جونيور أجاي إدارة ناديه أنه يرفض عدم صرف نسبة المشاركة له عن الموسم الجديد، خاصة أن عقده لا يحمل بند يخص نسبة المشاركة، حيث أنه يحصل على قيمة عقده بالكامل سواء في حالة المشاركة أو في حالة عدم المشاركة، وأعلن أجاي أيضاً رفض تحميله أيضا غرامة الـ300 ألف جنيه والتي تم فرضها على اللاعبين علي خلفية بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ويرفض أجاي الاستمرار في قائمة الانتظار الحمراء مطالبا ادارة الأهلي بالحصول علي 900 الف دولار وهي قيمة عقده بالكامل في الموسم الأخير قبل فسخ العقد بالتراضي.

ويحاول مسئولو الأهلي الوصول لصيغة اتفاق مع جونيور اجاي تقضي حصوله على حوال نصف مستحقاته المادية على أن يتم فسخ العقد بين الطرفيين، في الوقت الذي اتفق اجاي مع احد المحاميين الأجانب لشكوى الأهلي لدى الفيفا حال عدم توصله لاتفاق مرضي بالنسبة له مع الإدارة الحمراء.