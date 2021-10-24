شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الدورى الجديد.. اعتراف الحكم بالخطأ يتسبب فى إعادة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة الدورى الجديد وتحديدا المادة رقم 98، بندا يسمح بإعادة أى مباراة فى المسابقة، اذا اقترنت باعتراف الحكم بارتكابه خطأ فى تطبيق القانون خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

وجاء نص المادة 98: "إذا ثبت اعتراف الحكم فى خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه فى تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد".

على صعيد متصل، قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فتح الباب أمام عودة الحكام الأجانب لمباريات الدورى الممتاز الجديد دون قيود، بحيث يستطيع كل ناد استقدام حكام أجانب لأى عدد من مبارياته فى الموسم الجديد.

ورغم ما تردد حول أحقية كل ناد فى استقدام حكام أجانب فى 5 مباريات فقط، إلا أن أحمد دياب أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من حق كل ناد استقدام حكام أجانب فى مبارياته دون شروط أو التقيد بعدد محدد.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب فى المباراة الواحدة سيكلف النادى صاحب الطلب 35 ألف دولار، نظرا لاستقدام طاقم كامل مكون من 6 أفراد من بينهم حكمين لتقنية الفيديو.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام أن النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته عليه اخطار الجبلاية قبل المباراة بفترة كافية حتى تتمكن اللجنة من مخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب.