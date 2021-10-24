شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحفز لاعبيه بالمكافآت الخاصة للفوز على الزمالك فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة المقرر لها 26 أكتوبر الجارى في انطلاقة الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعقد مصطفى الأمير رئيس نادى إنبى جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتكون بمثابة دفعة معنوية لهم في المباريات القادمة وتمكنهم كسب الثقة وإثبات الذات لا سيما أن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، على تبديل إقامة اللقاء الأول مع الزمالك على ملعب بتروسبورت بدلا من مباراة الدور الثاني، حيث سيواجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الأولى من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.