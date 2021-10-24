شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يغادر المستشفى والأهلي يكشف عن حالته بعد إصابته بإرتجاج في المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى صباح اليوم الأحد، وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق ان الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني .

وأوضح أبو عبلة، أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من اية أثار للإصابة التى تعرض لها أمس ، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوءه موعد اننظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب الأهلي السلام وإنتهى بفوز الأهلي 6/1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر.