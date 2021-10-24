شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. جلسة خاصة بين موسيماني وعبد الحفيظ وقمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان مدرب الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم ،الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري بمواجهة الإسماعيلي. ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي الأربعاء القادم في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر .

في وقت سابق قال ، سيد عبد الحفيظ إن الفريق حقق الهدف المطلوب أمام الحرس الوطني بحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أضاف عبد الحفيظ: «مباريات البداية في دوري الأبطال الإفريقي تحتاج إلى تركيز لتجنب مواجهة أي مفاجآت واردة تحدث في كل بطولات العالم في مثل هذه الأدوار الأولى».

وأوضح أن مازيمبي خرج مبكراً من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أمازولو بطل جنوب إفريقيا ، وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بداية دور المجموعات ستكون بعد 4 أشهر من الآن، وتحديدًا في فبراير القادم حيث ما زال هناك متسع من الوقت.

وأشار إلى أن الأهلي في مباراة الذهاب تأثر بغياب ما يقرب من 12 لاعبًا مهمًّا في صفوف الفريق، وبالأمس تأثرنا أيضًا بعدم وجود اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات، ورغم كل ذك حقق الأهلي المطلوب وتركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية في مشوار بطولة الدوري.