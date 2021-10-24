شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح "تحديات" المرحلة المقبلة للاعبي الأهلي فى محاضرة 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي قرابة الـ25 دقيقة عن بعض الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وأهميتها على الصعيد المحلي بعد إغلاق ملف دوري أبطال أفريقيا بتأهل الفريق لدور المجموعات.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وتعادل 1/1 في لقاء الذهاب بالنيجر.