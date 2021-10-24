موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف برشلونة، نظيره ريال مدريد، في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

وسيعمل الفريق الكتالوني للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد، ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح المسار.

على الجانب الآخر، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.

دوافع ريال مدريد في الفوز بالمباراة، لن تقل عن دوافع برشلونة، فالميرينجي هدفه نقاط المباراة، من أجل الاقتراب من القمة، وزيادة فرصه في الحصول على اللقب من جديد.

تشكيل برشلونة

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – أنسو فاتي

تشكيل ريال مدريد

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.