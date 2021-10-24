موعد قمة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة نارية، حيث يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء منتشيا بفوزه على واتفورد 5-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ18 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، ماني

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شو- ماجوير- ليندلوف -بيساكا.

خط الوسط: فريد- توميني -راشفورد.

خط الهجوم: فيرناندس -جريين وود -كرستيانو رونالدو.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.