شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يلعب أول مباراة فى الدوري ومكاوى يسجل أول هدف أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1948، خاض الأهلى أولى مبارياته فى تاريخ مسابقة الدورى عندما التقى ضيفه اليونان السكندرى بملعب الأهلى بالجزيرة وفاز عليه بخمسة أهداف نظيفة، وكان للاعب أحمد مكاوى شرف إحراز أول هدف للأهلى فى تاريخ المسابقة فى الدقيقة الـ 11 وأضاف آخر فى الشوط الثانى وسجل معه حلمى أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، وبخيت.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى المسابقة يتكون من:

فى حراسة المرمي: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبدالعزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

فى خط الهجوم : فؤاد صدقي، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020 و2021.