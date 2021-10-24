شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ 16 بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن موعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط رجال، حيث تقام المباريات يومى 26 و 29 أكتوبر الجارى ، بنظام الذهاب و العودة بين الفرق المتنافسة.

ومن المقرر أن يلتقى كل من مصر للتأكين مع الأولمبى، والزمالك مع هليوبوليس، والاتصالات مع طلاءئع الجيش، والاتحاد السكندرى مع الشمس .

بينما يلتقى سموحة مع طنطا ، والجزيرة مع الطيران ، اما سبورتنج فيواجه أصحاب الجياد ، والأهلى مع القناة.

وعلى مستوى مواجهات دور الـ 8 فمن المقرر أن يلتقى الفائز من مصر التأمين والاوليمبي مع الفائز من الجزيرة والطيران ، والفائز من الزمالك وهليوبوليس مع الفائز من سموحة وطنطا ، و الفائز من الاتصالات والجيش مع الفائز من الاهلي والقناة ، و الفائز من الاتحاد والشمس مع الفائز من سبورتنج والجياد .