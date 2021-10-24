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تعرف على مباريات دور الـ 16 بدورى السلة رجال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن موعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط رجال، حيث تقام المباريات يومى  26 و 29   أكتوبر الجارى ، بنظام الذهاب و العودة بين الفرق المتنافسة.

 ومن المقرر أن يلتقى كل من مصر للتأكين مع الأولمبى، والزمالك مع هليوبوليس، والاتصالات مع طلاءئع الجيش، والاتحاد السكندرى مع الشمس .

بينما يلتقى سموحة مع طنطا ، والجزيرة مع الطيران ، اما سبورتنج فيواجه أصحاب الجياد ، والأهلى مع القناة.

وعلى مستوى مواجهات  دور الـ 8 فمن المقرر أن يلتقى الفائز من مصر التأمين والاوليمبي مع  الفائز من الجزيرة والطيران ،  والفائز من الزمالك وهليوبوليس مع  الفائز من سموحة وطنطا ، و الفائز من الاتصالات والجيش  مع  الفائز من الاهلي والقناة  ، و الفائز من الاتحاد والشمس  مع  الفائز من سبورتنج والجياد .


جدول دورى السلة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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