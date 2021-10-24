شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني لـ وليد سليمان بعد إصابته الخطيرة أمس :أتمنى لك الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لنجم الفريق وليد سليمان عقب إصابته الخطيرة فى لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام.

ونشر موسيماني صورة لوليد سليمان عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :"أتمني لك الشفاء العاجل".



وليد سليمان

من جانبه أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

وقال إن وليد سليمان لم يفقد الوعي بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني التي أقيمت أمس، وهو في حالة طبيعية، ونقله للمستشفى كان من أجل الاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة مقطعية، كما خضع للفحص الطبي من جانب استشاري المخ والأعصاب، وتم الاطمئنان عليه. وأضاف أنه من الوارد خروج وليد سليمان خلال ساعات قليلة، لكنه يُفضل بقاءه في المستشفى حتى غد الأحد، من أجل الاطمئنان التام عليه، مشيرًا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال الأيام القادمة، بصورة طبيعية.

وحرص لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري على التوجه إلى المستشفى بعد المباراة من أجل الاطمئنان عليه.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 1/1 أمام الحرس الوطني في لقاء الذهاب بالنيجر، والفوز 6/1 في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.