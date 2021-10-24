شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ملف ترضية كتيبة النجوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف ترضية نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، بعدما كان هناك توجه لتعديل عقود عدد من اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة والمالي اليو ديانج، مكافأة على مجهودهم مع الأهلي في الفترة الماضية، بعدما باتوا من العناصر الأساسية في صفوف النسور الحمر.

واتخذ مسئولو الأهلي قرارا داخليا بتأجيل فتح ملف ترضية نجوم الفريق الكروي لحين إشعار آخر سواء حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو حتى الصيف القادم، في ظل وجود أولوية لأكثر من ملف آخر في الوقت الحالي أبرزها ملف تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن ضمن الأسباب التي تدفع إدارة الأهلي لتأجيل ملف ترضية عقود نجوم الأهلي هو الأزمة المالية الموجودة داخل النادي في الوقت الراهن، ومسألة زيادة عقود اللاعبين ستزيد من الأعباء المالية على خزينة القلعة الحمراء، لذا استقر الرأي داخل لجنة التخطيط على تأجيل ملف ترضية النجوم إلى وقت لاحق سواء إلى شهر يناير أو الصيف المقبل.