شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر عن مواجهة فاركو: لن نتنازل عن الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، أن فريقه يخطط لانتزاع أول ثلاث نقاط على حساب فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد السلام غدا الاثنين الموافق 25-10 في أولى مباريات الفريقين.

وتحدث على ماهر عن مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام فاركو، مؤكدا أنه لقاء صعب، لكنه لن يتنازل عن تحقيق الثلاث نقاط، وموضحا أن الهدوء سيقود الفريق لتحقيق أهدافه.

ويلتقي فيوتشر، مع الاتحاد السكندري، في ثاني جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة الرابعة يلتقي فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11 من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على ستاد الإسماعيلية.