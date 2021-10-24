شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل مران فريق كرة القدم بالنادي الأهلي استعادادا لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مران اليوم اليوم على ملعب التتش دون راحة بعد الفوز مساء أمس على الحرس الوطني بطل النيجر 6/1 غفي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف لكثله اسلبت قبل الماضي.

ونشرت صفحة الأهلي على فيس بوك فيديو لمران الفريق اليوم على ملعب التتس.

على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق الهدف المطلوب أمام الحرس الوطني بطل النيجر بحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف عبد الحفيظ: «مباريات البداية في دوري الأبطال الإفريقي تحتاج إلى تركيز لتجنب مواجهة أي مفاجآت واردة تحدث في كل بطولات العالم في مثل هذه الأدوار الأولى». وأوضح أن مازيمبي خرج مبكراً من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أمازولو بطل جنوب إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بداية دور المجموعات ستكون بعد ٤ أشهر من الآن، وتحديدًا في فبراير القادم حيث ما زال هناك متسع من الوقت. وأشار إلى أن الأهلي في مباراة الذهاب تأثر بغياب ما يقرب من ١٢ لاعبًا مهمًّا في صفوف الفريق، وتأثرفي مباراة الأمس أيضًا بعدم وجود اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات، ورغم كل ذك حقق الأهلي المطلوب وتركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية في مشوار بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.