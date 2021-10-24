شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: انتقادات موسيمانى "موجهة".. وكهربا قدم أفضل مباراة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن الانتقادات التى تلاحق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى "موجهة"، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "بدأت أحس أن الانتقادات التى تلاحق موسيمانى موجهة ودمها تقيل، ممكن تكون مبتحبش المدرب عادى ده حقك لكن انتقاده على الفاضى والمليان أمر غير مقبول، كسب ستة امبارح يقولك مينفعش كان لازم يكسب عشرة وهو أمر غريب للغاية".

ويضيف شوبير: "فى رأيى موسيمانى قدم مباراة جيدة ويؤخذ عليه فقط عدم اشراك محمد محمود فى لقاء الحرس الوطنى، كهربا قدم أفضل مباراة مع الأهلى منذ انضمامه للفريق وتعد بداية جديدة للاعب مع القميص الأحمر".

وتابع: "وليد سليمان حالته مطمئنة، تعرض لإرتجاج خفيف فى المخ ولكنه لم يفقد الوعى، وسينتظم فى تدريبات فريقه بشكل عادى عقب الاطمنئان على حالته".

وعن الزمالك علق شوبير: "رباعية الزمالك فى توسكر الكينى كانت بمثابة رسالة قوية للمنافسين أن الفريق الأبيض سيقدم موسم جيد على الصعيد الأفريقى، وقدم أوباما كبيرة للغاية".