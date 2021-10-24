شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: اليو ديانج مطلوب فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلى الأسبق، أن المالى اليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر مطلوباً للاحتراف الفرنسى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال أبو مسلم فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك اوف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بحكم تجربتى السابقة بالدوري الفرنسى أرى أن اليو ديانج مطلوب للاحتراف فى الدوري الفرنسى ولديه أكثر من عرض هناك ولكن هذه الخطوة مؤجلة بالطبع للميركاتو الشتوى".

ويضيف أحمد أبو مسلم: "الأهلى أنهى ملف تمديد تعاقد على معلول حتى 2024 ويتبقى فقط الإعلان الرسمى على ضمانتى، ولابد أن يسارع الأهلى لتجهيز خليفة علي معلول لاسيما فى ظل كثرة إصابات محمود وحيد".

وعن الزمالك قال نجم الأهلى الأسبق: "يجب ألا نتسرع فى الحكم على مستوى الفريق الأبيض لأن فريق توسكر الكينى منافس ضعيف، والزمالك سوف تظهر أثار عدم وجود تدعيمات جديدة بسبب أزمة القيد مع ضغط المباريات المتوقع ووقوع ايقافات وإصابات بين صفوفه".