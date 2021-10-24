"تذكرتى" تعلن منافذ استلام تذاكر مباريات الدورى الجديد بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى المسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير للمباريات، منافذ استلام التذاكر والـfan id ، طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً الي 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 الي 10 مساءً.

وأعلنت الشركة عن المنافذ فى فروع شركة we فى المحافظات التالية: