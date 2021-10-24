الارشيف / اخبار الرياضه

"تذكرتى" تعلن منافذ استلام تذاكر مباريات الدورى الجديد بالمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن منافذ استلام تذاكر مباريات الدورى الجديد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى المسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير للمباريات، منافذ استلام التذاكر والـfan id ، طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً الي 10  مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 الي 10 مساءً.

 

وأعلنت الشركة عن المنافذ فى فروع شركة we فى المحافظات التالية:

 

القاهرة

مصر الجديدة: مول زمردة - نادى دار الإشارة الماظة

مدينة نصر: سنترال مدينة نصر1 شارع الطيران _ بجوار فندق سونستا

 

التجمع الخامس: مول كونكورد - جنوب ش التسعين

 

شبرا: ش شبرا أمام جامع الخازندارة

 

المهندسين: ش احمد عرابى بجوار عمر افندى المهندسين

 

٦ أكتوبر: محل رقم B053 مول مصر ٦ اكتوبر

 

الإسكندرية

سان ستيفانو مول سان ستيفنو

15 شارع ادمون فيرمون سموحه سموحة

 

الإسماعيلية

شارع السلطان حسين الإسماعيلية

 

بورسعيد

تقاطع شارعى محمد غندر ورأفت جبر بورسعيد

 


الغربية

 

 

بنزايون بجوار محطة القطار - المحلة - شارع طلعت حرب المحلة

 

الغردقة

ش الكورنيش - سيتى سنتر الغردقة محل 35و36 الطابق الأرضى

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا