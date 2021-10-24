شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن منافذ استلام تذاكر مباريات الدورى الجديد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى المسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير للمباريات، منافذ استلام التذاكر والـfan id ، طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً الي 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 الي 10 مساءً.
وأعلنت الشركة عن المنافذ فى فروع شركة we فى المحافظات التالية:
مصر الجديدة: مول زمردة - نادى دار الإشارة الماظة
مدينة نصر: سنترال مدينة نصر1 شارع الطيران _ بجوار فندق سونستا
التجمع الخامس: مول كونكورد - جنوب ش التسعين
شبرا: ش شبرا أمام جامع الخازندارة
المهندسين: ش احمد عرابى بجوار عمر افندى المهندسين
٦ أكتوبر: محل رقم B053 مول مصر ٦ اكتوبر
سان ستيفانو مول سان ستيفنو
15 شارع ادمون فيرمون سموحه سموحة
شارع السلطان حسين الإسماعيلية
تقاطع شارعى محمد غندر ورأفت جبر بورسعيد
الغربية
بنزايون بجوار محطة القطار - المحلة - شارع طلعت حرب المحلة
ش الكورنيش - سيتى سنتر الغردقة محل 35و36 الطابق الأرضى