شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لضربة بداية الدوري أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى معسكراً مغلقاً اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثالثة عصر غداً الاثنين على ستاد بتروسبورت بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويغيب عن الطلائع فى هذه المواجهة رجب بكار الوافد الجديد للفريق الذى بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر الترقوة، التى تعرض لها أثناء مشاركته فى ودية فريقه مع الشرقية للدخان، التى أقيمت فى معسكر برج العرب بالإسكندرية، وعلى الفور نقل اللاعب للمستشفى التى شكلت لجنة طبية للكشف على اللاعب وقررت عدم خضوعه للجراحة والاكتفاء بتعليق "الكتف" لمدة 6 أسابيع تمهيداً للتعافى من الإصابة فى محاولة لتخفيف مدة غياب رجب بكار عن الملاعب، لاسيما أن الجراحة من شأنها أن تبعد اللاعب عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.

وخاض الطلائع معسكرا مغلقا ببرج العرب بهدف زيادة تركيز اللاعبين، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى، ومجموعة اللاعبين الذين تم ضمهم مؤخراً.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وعلم ”الخليج 365” أن قائمة الطلائع للموسم الجديد ضمت 30 لاعباً بجانب ثنائى من مواليد 99 وهم مصطفى الزنارى وأحمد سالم ولاعب مواليد 2000 هو أحمد عاطف وثنائى مواليد 2001 هو محمد سمير ومحمد شحاته وثنائى مواليد 2003 هم خالد عوض وفارس حاتم.

وضمت قائمة الطلائع 13 صفقة جديدة هى رجب بكار صفقة انتقال حر، وميدو جابر إعارة من سيراميكا وجون انطوى، موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى، وكازاجى كاسونجو، ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى، وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى، وعلى حمدى من المصرى، ومحمد الجوينى من الصفاقسى، ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة، وكريم الطيب إعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.