شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخطف التأهل الأفريقى من أنياب الإسماعيلى بهدف ذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1986، نجح الأهلى فى خطف بطاقة التأهل لنهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الثالثة على التوالى بعد تعادله مع الإسماعيلى على ملعبه بهدف لكل فريق، سجل للدراويش الراحل محمد حازم قبل أسبوعين فقط من وفاته، وسجل حسام حسن للأهلى، وشهدت المباراة ضربة جزاء أهدرها عماد سليمان، وحالتى طرد من نصيب حسام حسن وطارق الوحش.

وكان الأهلى قد استفاد من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد تعادله سلبيا فى مباراة الذهاب باستاد القاهرة.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020 و2021.