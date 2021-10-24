شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا يبدأ خطوات تصحيح الأوضاع فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، فى استعادة بريقه التهديفي كخطوة أولى لتصحيح المسار فى القلعة الحمراء واستغلال الفرصة التى منحها له المدير الفنى الجنوب أفريقى للأهلى بيتسو موسيمانى.

واستطاع كهربا إحراز هدف فى لقاء فريقه أمام الحرس الوطنى بطل النيجر، والذى انتهى بنتيجة 6/1 لصالح المارد الأحمر.

واجتهد محمود كهربا في تدريبات الأهلي الأخيرة، وظهر بمستوى جيد، لينال ثقة الجهاز الفني الذي استقر على منح الفرصة للاعب في المشاركة.

وظهر كهربا بمستويات طيبة خلال فترة الإعداد، كما أدى أداءا طيبا خلال مشاركته أساسيا في آخر مباراة محلية ضد إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويرغب في حجز مكان أساسي بتشكيل الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود كهربا فى الصور التالية: