شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن طرح تذاكر مباريات الدورى الجديد وإجراءات الشراء أمام الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما أعلنت الشركة عن اجراءات شراء التذاكر و دخول المبارايات كالتالى :

- يمكن للمشجع شراء التذكرة ببطاقة ائتمان أو نقدي بفوري.

- فى حالة اختيار فوري كوسيلة دفع الكتروني تكون عملية دفع ثمن التذكرة صالحة لمدة ساعة من وقت حجز التذكرة و فى حالة عدم قيام المشجع بالدفع من خلال فوري بعد حجز التذكرة ستكون المحاولة الثانية ببطاقة الائتمان فقط.

- عند دخول الاستاد يجب على كل مشجع الدخول من الباب المسموح للفريق الخاص به و الالتزام بمدرج فريقه و يتم ارتداء بطاقة المشجع عند دخول الاستاد و حمل تذكرة المباراة.

- يجب إرتداء بطاقة المشجع FAN ID عند دخول الاستاد و طوال فترة التواجد داخل الاستاد و عدم خلعها الا بعد الخروج من الاستاد.