تعرف على موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى نادي باريس سان جيرمان إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، عندما يخوض مباراة الكلاسيكو المنتظرة أمام الغريم التقليدي مارسيليا.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام مارسيليا الذي يحتل المركز الرابع.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على مارسيليا، الأحد، على ملعب فيلودروم، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الفرنسي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي "beIN Sports HD 2" و"beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق حسن العيدروس.

يُذكر أن اللقاء سيكون الكلاسيكو الفرنسي الأول الذي يخوضه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، بعد انتقاله إلى الفريق في الصيف الماضي.