شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والمسابقات الأفريقية.



وتشهد مباريات يوم الأحد قمم كروية من العيار الثقيل، بجانب استكمال مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

يستضيف فريق وست هام، نظيره توتنهام، في ديربي لندني ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يحتضن ملعب "أولد ترافورد"، قمة نارية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول، في أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المسابقة.

المباراة تبدأ في الساعة 5.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.15 مساء بتوقيت أبوظبي و4.15 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس 1".

يستقبل أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، متصدر الموسم الحالي، ريال سوسيداد في الجولة العاشرة من المسابقة.

اللقاء سيبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستكون المباراة منقولة تلفزيونيا في الوطن العربي عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

يواجه روما، نظيره نابولي في إحدى قمم الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المباراة عن طريق القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.

ستكون أنظار عشاق الكرة الإيطالية متجهة صوب موقعة "ديربي إيطاليا الكبير" والتي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وسيكون توقيت المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة المباراة ستكون متاحة عن طريق القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.

ويشهد الدوري الفرنسي موقعة مرتقبة، حيث ستجمع بين مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان ضمن الجولة الـ11 من المسابقة.

المواجهة تنطلق في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر أن تبث المباراة تلفزيونيا في الوطن العربي عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستأنف النصر مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة صعبة أمام الاتفاق، وذلك بعد توديع "العالمي" دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة النصر ضد الاتفاق على الهواء مباشرة عبر قناتي "SSC1 SD" و"SSC1 HD".

موعد مباراة الترجي والاتحاد الليبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الترجي التونسي نظيره الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تبدأ في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة مساء بتوقيت تونس والسادسة مساء بتوقيت طرابلس.

وتنقل مباراة الترجي ضد الاتحاد على قناة تونس الرياضية، وكذلك القناة الليبية الرياضية.

يخوض فريق وفاق سطيف الجزائري مباراة حاسمة ومصيرية أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين وفاق سطيف ونواذيبو في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت الجزائر.

ولم تعلن أي قناة بشكل رسمي عن بث مباراة وفاق سطيف ونواذيبو في دوري أبطال أفريقيا، على الهواء مباشرة حتى الآن.

يستعد الهلال السوداني لمواجهة صعبة في دوري أبطال أفريقيا، وذلك حين يلاقي فريق ريفرز يونايتد النيجيري في إياب دور الـ32 من البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت الخرطوم.

وتبث مباراة الهلال وريفرز النيجيري عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية على الهواء مباشرة.

يسعى الوداد المغربي لتعويض خسارته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام هارتس أوف أوك الغاني، عندما يستضيفه في مباراة الإياب.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساء بتوقيت الرباط.

ويتوقع أن تبث مباراة الوداد وهارتس أوف أوك تلفزيونيا عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية.