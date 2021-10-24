شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف متأخرات اللاعبين قبل مواجهة إنبي في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي جزء من المتأخرات الخاصة بلاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة وتحديدا قبل مواجهة إنبي في الجولة الأولى من الدوري والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقررت إدارة نادي الزمالك، صرف 27 مليون جنيه قيمة الـ15 % المتبقية من الموسم الماضى، بالإضافة الي 3 ملايين جنيه مكافاة الفوز بالدورى، و20 مليون جنيه عبارة عن من الـ25 % الأولى عن الموسم الجديد والتى تبلغ فى إجماليها قرابة 50 مليون جنيه بمفردها.

من ناحية أخرى أعلن نادي الزمالك عن الزي الجديد لفريق الكرة الأول، والذي من المنتظر أن يظهر به اللاعبون مع بداية انطلاق مسابقة الدوري، والتي ستكون أمام فريق إنبي يوم الثلاثاء المقبل، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "فيس بوك" مقطع فيديو للزي الجديد، وظهر خلاله محمود عبد الرزاق شيكابالا مرتديا الزي بالكامل.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع احدي الشركات بصفة مؤقتة بشأن ملابس الفريق في مباراتي توسكر الكيني في دوري ابطال افريقيا بعد ازمة عدم تجديد عقد الشركة الراعية السابقة لملابس الفريق بخلاف عدم التعاقد مع شركة جديدة حتي موعد مباراتي توسكر.

من جانب آخر وضعت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مقدمة قائمة اللاعبين المطلوب التجديد لهم قبل يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

واستقرت إدارة الزمالك علي انهاء ملف تجديد أشرف بن شرقي في الأيام المقبلة، خاصة انه تم الاتفاق بين إدارة الزمالك واشرف بن شرقي علي كافة بنود التعاقد بما فيها القيمة المالية ومدة التعاقد، ويتبقي فقط الاتفاق علي قيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ التعاقد من جانب أي طرف من الطرفين.