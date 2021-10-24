شكرا لقرائتكم خبر عن التذكرة بـ 100 جنيه.. خطوات الحصول على تذاكر حضور مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، وجاء السعر موحدا بـ 100 جنيها للجميع، وتم إسناد مهمة تنظيم دخول الجماهير لشركة تذكرتي.

وتتمثل خطوات الحصول على تذكرة حضور مباريات الدورى الجديد في الآتي :

- عودة الجماهير للمدرجات في الدورى الجديد ستتم عن طريق بطاقة المشجع Fan Id

- لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـfan id.

- من يمتلك بطاقة المشجع التي حضر بها مباريات أمم أفريقيا 2019 للكبار، سيتم تطوير شكل بطاقة المشجع لتتناسب مع الدوري الممتاز.

- من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته

- كل الاجراءات ستتم أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر

- الحصول على لقاح فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية شرط أساسى للتسجيل وحجز التذكرة