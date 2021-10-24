شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا ويستعد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة البطولة الأفريقية، بعد انتهاء مشاركته في مباراتي الحرس الوطني بطل النيجر أمس السبت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "الأهلي والسلام"، من أجل بدء الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي في جمع أكبر قدر من المعلومات عن فريق الإسماعيلي من حيث طريقة وأسلوب لعبه وأبرز العناصر المميزة في صفوفه، وأسلوبه في تحضير اللعب واختراق الدفاعات وصولا إلى مرمى المنافسين وكذلك طريقته في الدفاع، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف الدراويش قبل ضربة البداية ببطولة الدوري التي يبحث الفريق الأحمر استعادتها في الموسم الجديد.