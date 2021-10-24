شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا ويستعد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة البطولة الأفريقية، بعد انتهاء مشاركته في مباراتي الحرس الوطني بطل النيجر أمس السبت في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "الأهلي والسلام"، من أجل بدء الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ الجهاز الفني للأهلي في جمع أكبر قدر من المعلومات عن فريق الإسماعيلي من حيث طريقة وأسلوب لعبه وأبرز العناصر المميزة في صفوفه، وأسلوبه في تحضير اللعب واختراق الدفاعات وصولا إلى مرمى المنافسين وكذلك طريقته في الدفاع، للوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوف الدراويش قبل ضربة البداية ببطولة الدوري التي يبحث الفريق الأحمر استعادتها في الموسم الجديد.
يفتتح النادى الأهلى مبارياته في بطولة الدورى لموسم 2021 /2022، أمام الإسماعيلى، بعد إجراء قرعة الدورى الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة .
مواجهة الأهلى للإسماعيلى في افتتاح الدورى لم تكن الأولى تاريخيا بل سبقها 5 مواجهات سابقة في الجولة الافتتاحية، حيث فاز الأهلى مرتين وتعادل مباراتين وخسر واحدة أمام الدراويش، وسجل خلالها 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.
وحسم التعادل الإيجابى آخر مواجهات الأهلى والإسماعيلى في افتتاح الدورى، والتي لعب 2 أغسطس 2018 بالقاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 سجل لسعد الجزيرى للدراويش وتعادل محمد شريف للأهلى في الوقت القاتل، في الموسم الذى حسم له الأهلى لقب الدورى لصالحه.