شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين عماد النحاس ولاعبى المقاولون قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، جلسة مع لاعبى الفريق على هامش المران اليومى استعداداً لانطلاق الدورى العام الجديد موسم 2021/ 2022، حيث يبدأ المقاولون مشواره في النسخة الجديدة بمواجهة قوية مع فريق الشرقية للدخان.

وطالب النحاس لاعبى المقاولون بحصد النقاط الثلاث مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة بالدورى خاصة وأنها ستمثل دافع معنوي كبير للاعبين لمواصلة الانتصارات في الدوري واستعادة هيبة الفريق.

وشدد مدرب المقاولون، على أهمية الاستفادة من الأخطاء التى حدثت خلال الموسم الماضى لعدم تكرارها في هذا الموسم حتى لا يدخل الفريق في نفق مظلم من جديد.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.