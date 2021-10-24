شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الجماعى بشكل طبيعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.