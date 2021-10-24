شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك نظيره إنبي مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري على ملعب بتروسبورت.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الجماعى بشكل طبيعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا، ثم ينتظم الفريق بعدها في المعسكر المغلق.
وكان نادي بيراميدز قد اعتذر عن عدم استضافة ملعبه 30 يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره إنبي، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب، لتتم إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.
وأكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.
وأشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجري بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري مع استمرار أعمال الصيانة الشاملة للأرضية مع تكثيفها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ليكون الملعب جاهزا بشكل كامل وبأبهى صورة ممكنة عقب توقف نوفمبر.
وأبدى بيراميدز دعمه الكامل لرابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، في كل ما تتخذه من خطوات للقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم موسم يليق بالكرة المصرية وبالدوري الأهم والأعرق في المنطقة.