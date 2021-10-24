شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على كتيبة النجوم أولوية لجنة حسين لبيب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادى الزمالك، ملف الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم أولوية في هذه الفترة الحالية، بعد إيقاف النادى لفترتين عن القيد بسبب أزمة حسام أشرف ناشئ الزمالك.

وترغب إدارة النادى فى فرض مزيد من الاستقرار على صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الدورى فى الموسم الجديد من خلال التجديد للقوام الأساسى للاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجديد، ويحق لهم التوقيع قى يناير المقبل لأى نادى وفقا للوائح الاتحاد الدولى "فيفا".

أشرف بن شرقى

يعد التجديد للمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق مطلبا جماهيريا، لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق منذ التعاقد معه من الهلال السعودى، والذى عقد مسئولو الأبيض معه أكثر من جلسة لتجديد عقده إلا أن تمسك اللاعب بوضع شرط جزائى بقيمة 500 ألف يورو يعد العقبة الوحيدة لتجديد عقده.

وشارك مع القلعة البيضاء في 78 مباراة استطاع خلالها تسجيل 31 هدفا وصناعة 19 هدفا آخر لزملائه، وتوج بـ4 ألقاب هي الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى والأفريقى.

طارق حامد

ثانى اللاعبين هو طارق حامد الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويأمل جماهير الزمالك في الاحتفاظ به لأنه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق خلال السنوات الماضية، وأمر التجديد له لا يحتاج نقاش لدى الجمهور.

محمد أبو جبل

يسعى مسئولو الزمالك في تجديد عقد محمد أبو جبل لحماية عرين الزمالك بجانب محمد عواد، بعد رحيل كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحى للإعارة، فأصبح الاحتفاظ بأبو جبل مسألة وقت ليس إلا، خاصة بعدما أكدت بعض التقارير رغبة بيراميدز في التعاقد مع الحارس.

أوناجم وسيسيه ومصطفى فتحى

كما تدرس بجدية لجنة الزمالك فتح خطوط مفاوضات مع الثلاثى العائد من الإعارة مصطفى فتحى والمغربى محمد أوناجم والإيفوارى رزاق سيسيه خاصة أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تعقد إدارة النادى جلسات مع اللاعبين الخمسة خلال الساعات المقبلة لحسم الملف، خاصة أن هناك فترات توقف دولية كثيرة خلال الشهور المقبلة وحتى يناير، وهو ما سيجعل هناك بطء فى عمليات التفاوض مع اللاعبين لتواجدهم شبه المستمر مع المنتخبات الوطنية خلال الشهور المقبلة.