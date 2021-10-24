شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ تجهيز الصفقات الجديدة فى الأهلى للظهور أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز الصفقات الجديدة للاستعانة بها في مباراة الإسماعيلي بافتتاحية الدوري، ليكون لهم دور في ضربة البداية، بعدما أجبرت ظروف عدم قيد الصففقات الجديدة في القائمة الأولية لبطولة إفريقيا على عدم الاستفادة بهم في مباراتي فريق الحرس الوطني بطل النيجر بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب بيتسو موسيماني في تجهيز كلا من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي ليكون لهم دور مع الفريق الأحمر في مباراة الإسماعيلي، لاسيما مع عدم رضا الجهاز الفني على مستوى لاعبي الخط الأمامي خاصة الجناحين مع استمرار تراجع أداء الثنائي طاهر طاهر ومحمود كهربا، ورغبة الجهاز الفني في البدء بلاعب أو اثنين من الصفقات الجديدة أساسيا في مباراة الدراويش.