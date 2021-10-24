شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخوض مرانه الأخير استعدادا لسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندري، مرانه الأخير استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري والمقرر لها غدا الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن عن قائمة الفريق المشاركة في المباراة الأولى عقب المران الختامي للفريق، وتأكد غياب الغاني بنجامين بواتينج عن المباراة بعد غصابته في التدريبات الأسبوع الماضي بقطع في الغضروف الهلالي للركبةاليسرى.

وبدأ فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، الخميس، معسكره المغلق المستمر لمدة 5 أيام، استعدادا لمواجهة نادى سموحة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى موسم 2021/ 2022، بعدما حصل الفريق على إجازة أمس الأربعاء من التدريبات عقب المعسكر المغلق والذى بدأ 10 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد، قد طلب تنظيم معسكر مغلق حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى، رئيس النادى، والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة فى البروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.