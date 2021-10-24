شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: رحيل فرجانى ساسى مكسب كبير للزمالك وإمام عاشور سيكون أفضل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، مدرب نادى الزمالك السابق، أن رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الزمالك كان مكسبا كبيرا للقلعة البيضاء، وأفاد الفريق على الرغم من تأخر تجهيز البديل.

وقال أسامة نبيه، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "رحيل فرجانى ساسى بالنسبة للزمالك مكسب كبير؛ لأن كل الدلائل التي كانت تخرج من اللاعب تؤكد أنه لن يبقى في الفريق ودماغه كانت في العروض، ولن يفيد الفريق، وإمام عاشور البديل المناسب له، وسيكون أفضل منه بكثير لو فضل مركز في الملعب، والزمالك تأخر في الاستفادة منه بسبب إيقافاته".

وأضاف: "أوباما مظلوم في عدم انضمامه للمنتخب واللى يشتغل معه عن قرب يعرف قدراته كويس، ولكن من بعيد هتحس أنه مش لاعب كبير ومشكلته أن مفيش حد في المنتخب وثق فيه ومنحه الفرصة".

وتابع أسامه نبيه: "مشكلة الزمالك كانت أنه عنده 3 حراس رقم واحد وكل واحد بيطالب باللعب فتم عقد اجتماع معهم واتفقنا على أن الحارس اللى هيغلط التانى هيخش وهكذا، ومشكلة كارتيرون أنه لم يخطر جنش باستبعاده من المباريات قبل تنفيذ القرار، وهو ما أدى إلى أزمة بينهما".

واختتم: "رحيل جنش بعد هذه الأزمة كان القرار المناسب، ولولا هذه الأزمة لن يرحل جنش عن الزمالك، والذى كان سيرحل هو محمد عواد، لكن الظروف بتختلف".