شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: وليد سليمان مش فاكر اتصاب إزاى وعنده فقدان مؤقت للذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، مش فاكر اتصاب إزاى بعدما فقد الذاكرة بشكل مؤقت، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الحرس الوطنى، في إطار إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وليد سليمان نقل إلى المستشفى بعد خروجه من الملعب، وعمل فحوصات وأشعة مقطعية على المخ، وأثبتت تعرضه لارتجاج خفيف وفقدان مؤقت للذاكرة".

وتابع سيف زاهر: "وليد سليمان مش فاكر اتصاب إزاى بسبب الخبطة الجامدة من حارس الحرس الوطنى برجله في رأسه، وكانت قوية جدا، لكن الحمد لله حالته مطمئنة جدا وتحت الملاحظة".