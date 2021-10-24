شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: وليد سليمان مش فاكر اتصاب إزاى وعنده فقدان مؤقت للذاكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي سيف زاهر، أن وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، مش فاكر اتصاب إزاى بعدما فقد الذاكرة بشكل مؤقت، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الحرس الوطنى، في إطار إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.
وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وليد سليمان نقل إلى المستشفى بعد خروجه من الملعب، وعمل فحوصات وأشعة مقطعية على المخ، وأثبتت تعرضه لارتجاج خفيف وفقدان مؤقت للذاكرة".
وتابع سيف زاهر: "وليد سليمان مش فاكر اتصاب إزاى بسبب الخبطة الجامدة من حارس الحرس الوطنى برجله في رأسه، وكانت قوية جدا، لكن الحمد لله حالته مطمئنة جدا وتحت الملاحظة".
وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.
وحرص لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري على التوجه إلى المستشفى بعد المباراة من أجل الاطمئنان عليه.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 1/1 أمام الحرس الوطني في لقاء الذهاب بالنيجر، والفوز 6/1 في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.