شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: طلبت دفع الشرط الجزائى للرحيل عن الزمالك من أجل كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، مدرب نادى الزمالك السابق، أنه عرض دفع الشرط الجزائى للرحيل عن نادى الزمالك، من أجل إرضاء واستقرار الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أسامة نبيه، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أخطرت كارتيرون في أول جلسة بمساندتى له في مهمته ورفضت العمل مديرا للكرة في الزمالك بخلاف عملى مدربا عاما، ومن أول يوم كنت حاطط هدف أمامى أن أرحل أول ما أحقق أي بطولة، وهو ما تحقق بتحقيق الدورى موسم 2021/ 2022".

وأضاف أسامة نبيه: "اكتسبت خبرت كبيرة من العمل في المنتخب في منصب المدرب العام، وأرفض العمل في منصب المدرب العام خارج الزمالك، ولكنى أقبل مهمة الزمالك في أي وقت".

وتابع: "طريقة عملى مع كوبر مختلفة عن طريقة عملى مع كارتيرون، والفرنسى لم يطلب تغيير في الجهاز المعاون له، ولكنه تحدث معى أنه سمع من بعض الناس أن الزمالك بيعدنا لأكون مدرب مكانه فقلت له أنا هكلم اللواء عماد عبد العزيز وهطلب الرحيل".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "أخطرت الإدارة برغبتى في الرحيل بعد مباراة البنك الأهلى في الدور الأول، وعرضت دفع الشرط الجزائى حتى لا تقلق منى ولكن إدارة الزمالك رفضت وبلغته بهذا الكلام فقالى هنتكلم بعد مباراة البنك، ولكنه لم يتحدث معى واستكملنا العمل، ولكنى أخطرته بأننى سأرحل بعد نهاية مباريات الدورى الموسم الماضى".

وتابع أسامة نبيه: "لعبت دورا مهما مع كارتيرون في الفترة الماضية، ومستعد للعمل في الزمالك مرة أخرى ولكن دورى انتهى مع الفرنسي، ورحت النادى تانى كنت لأوضح الصورة التي تم أخذها عنى بسبب البيان اللى نزل على صفحتى، ولم أطلب العودة مرة أخرى للجهاز الفني للزمالك".