شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب الجهاز الطبى بسرعة تجهيز هشام صلاح استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، جهازه الطبي بسرعة تجهيز هشام صلاح، لاعب الفريق، للحاق بمواجهة سموحة في أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى المصرى موسم 2021/ 2022.



هشام صلاح

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نادى سموحة يوم الاثنين المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد، قد طلب تنظيم معسكر مغلق حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى، رئيس النادى، والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة فى البروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.