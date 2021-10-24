شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أداء فريق الأهلي لا يليق و موسيماني ضعيف فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمارة، نجم النادي الأهلى سابقا، أن أداء الفريق لا يليق باسم الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، موضحا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى ضعيف فنيا، وهذا الأمر ظهر خلال أداء لاعبي الفريق الأحمر، ومن الغريب الاشتراط على الأهلي فى ملف التجديد.

وأشار محمد عمارة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن محمد هانى، لاعب فريق الأهلى، ظلم نفسه عقب الابتعاد عن المشاركة فى المباريات، والجميع تنبأ بقيادة اللاعبين الفريق الأحمر المرحلة المقبلة.