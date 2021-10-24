شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أداء فريق الأهلي لا يليق و موسيماني ضعيف فنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمارة، نجم النادي الأهلى سابقا، أن أداء الفريق لا يليق باسم الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، موضحا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى ضعيف فنيا، وهذا الأمر ظهر خلال أداء لاعبي الفريق الأحمر، ومن الغريب الاشتراط على الأهلي فى ملف التجديد.
وأشار محمد عمارة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن محمد هانى، لاعب فريق الأهلى، ظلم نفسه عقب الابتعاد عن المشاركة فى المباريات، والجميع تنبأ بقيادة اللاعبين الفريق الأحمر المرحلة المقبلة.
من جهته، علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر على نظيره الحرس الوطنى النيجرى في إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، بسداسية مقابل هدف.
وكتب موسيمانى عبر حسابه على" تويتر": لقد تعلمت أنه في كرة القدم لا تخسر عندما تسقط، تخسر عندما لا تنهض، كن صبورا، أنتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح ينتظرك.. بالمناسبة العاصفة ما زالت قادمة إنها دائرة.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.